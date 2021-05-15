Gazze'de İsrail vahşetinde son dakika! Şehit sayısı 139'a yükseldi
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Son dakika haberleri... İşgalci İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa ve Gazze'deki vahşetinde şehit sayısı 139'a yükseldi! İşgalci İsrail ordusunun havadan, karadan ve denizden ölüm yağdırdığı Gazze’de 31, Batı Şeria’da ise 3 çocuk şehit düştü. İsrail füzeleri, Filistinlilerin sığındığı 23 okulu da yıktı