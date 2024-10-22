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Gazze’de küçük kız çocuğu yaralı kardeşini kilometrelerce omzunda taşıdı | Video

Gazze’de küçük kız çocuğu yaralı kardeşini kilometrelerce omzunda taşıdı | Video

22.10.2024 | 09:02

Gazze Şeridi’nde küçük bir kız çocuğu, yaralanan kız kardeşini kilometrelerce omzunda taşıdı.

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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken, bölgedeki insanlık krizi her geçen gün derinleşiyor. Gazze Şeridi'nde İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilmiş olan bir kız çocuğu, yaralanan kız kardeşini kilometrelerce omzunda taşıdı. Küçük kız, görüntülerde kardeşinin bir kazada bacağından yaralandığını belirterek, "Çok yorgunum. Bir saattir kucağımda taşıyorum ve artık yürüyemiyorum" ifadelerini kullandı.

Görüntüleri çeken foto muhabiri Alaa Hamouda, "Yerinden edilmiş bir kız, yaralı kız kardeşini omuzlarında taşıyarak iki kilometreden fazla yol yürümüştü. Onu tesadüfen gördüm ve kavurucu güneşin altında tek başına, yalınayak yürüyordu" ifadelerini kullanarak, küçük kıza ve kardeşine yardım ettiğini belirtti. Hamouda, küçük kızları arabasıyla Bureij Mülteci Kampı'na götürdüğünü açıkladı.

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