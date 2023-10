Gazze’de morglar doldu, cansız bedenler dondurma kamyonlarında muhafaza ediliyor | Video 17.10.2023 | 15:50 İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını arttırmasıyla hayatını kaybeden Filistinlilerin cansız bedenleri morglarda yer kalmamasıyla dondurma kamyonlarında muhafaza ediliyor. VİDEO DEVAM EDİYOR

İsrail'in Gazze saldırılarını yoğunlaşarak devam ediyor. Hamas'a yönelik saldırılarını Sürdüren İsrail, sivillerin yerleşim alanlarını da vuruyor. Kadın, çocuk, yaşlı çok sayıda Filistinli hayatını kaybederken Gazze'de bulunan hastanelerin morglarında yer kalmadı. hayatını kaybeden Filistinlilerin cansız bedenleri morglarda yer kalmamasıyla dondurma kamyonlarında muhafaza ediliyor. Gazze Şeridi'ndeki Deir al-Balah kentinde bulunan El Aksa Şehitler Hastanesi, morglarda yer kalmaması için çareyi dondurma kamyonlarında buldu. Hastane yetkililer, hayatını kaybeden ancak kimlik tespiti yapılamayan cesetler dondurma kamyonlarında muhafaza ediyor.

Cenazelerin kefenlenmesinden sorumlu Abu Ghaith, "Hastanenin morgları cesetlerle dolu ve kimliği tespit edilemeyen çok sayıda can kaybı var. Sayıların gitmesi hastane yönetimini cenazeleri defnetmeye zorluyor. Hastane yönetimi, bir dondurma fabrikasından cesetleri depolamak için dondurma kamyonları göndermesini istedi. Çocukların dondurma yemesi için kullanılan kamyonlar, cesetlerle doldu" ifadelerini kullandı. Ghaith, can kaybının her geçen gün artması nedeniyle hastanelerin kapasitesinin de yetersiz olması nedeniyle cansız bedenlerin saklanması için buzluk temin edilmesini talep etti.