Gazze’de öldürülen gazeteci sayısı 133’e yükseldi | Video
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sonucu hayatını kaybeden gazetecilerin sayısı 133’e yükseldi.
Meslektaşları, sabah saatlerinde El Aksa Şehitleri Hastanesine gelerek Seleme'nin yasını tuttu. Yerel kaynaklar, saldırıda Seleme ile birlikte ailesinden 8 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.
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