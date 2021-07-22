Video Dünya Gazze’de pazar alanında patlama: 7 yaralı | Video

Gazze’de pazar alanında patlama: 7 yaralı | Video

Gazze’de pazar alanında patlama: 7 yaralı | Video
22.07.2021 | 10:03

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Gazze’de bulunan Al-Zawiya pazar alanında meydana gelen patlamada 7 sivil yaralandı.

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Gazze'de bulunan Al-Zawiya pazar alanında patlama meydana geldi. Pazar alanı yakınlarında bulunan ev ve iş yerlerinde de hasarın meydana geldiği patlamada 7 kişi yaralandı. Patlamanın tüplerin patlaması sonucu olduğu ifade edilirken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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