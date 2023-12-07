Gazzeli çocuk Başkan Erdoğan’dan yardım istedi | Video
İsrail 16 bine yakın Filistinli sivili katletti, binlercesini yaraladı. Yeterli tedavi imkanlarının bulunmadığı Gazze'de, yararlılar Türkiye'den yardım bekliyor. Gazzeli bir çocuk, tedavisi için Başkan Erdoğan'dan yardım istedi.
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