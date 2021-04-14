Video Dünya Gazzeli çocukların Ramazan sevinci renkli görüntüler oluşturdu | Video

Gazzeli çocukların Ramazan sevinci renkli görüntüler oluşturdu | Video

Gazzeli çocukların Ramazan sevinci renkli görüntüler oluşturdu | Video
14.04.2021 | 12:16

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İşgal altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan çocuklar iftardan sonra parklara akın edip havai fişeklerle Ramazan ayını kutladı.

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Filistinli çocuklar, Ramazan ayının ilk gecesini sevinçle karşıladı. İşgal altındaki Gazze'de sokaklar ışıklarla süslenirken çocuklar iftarın ardından parklara akın etti. Aileleri ve arkadaşları ile parklara giden çocuklar, havai fişeklerle ramazanın gelişini kutladı. Gazzeli çocukların oyunları teravih namazı bitene kadar devam etti.

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