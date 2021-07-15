Gazzeli esnaf, bayram öncesi satışlarına mağazalarının yıkıntıları önünde başladı | Video

İsrail saldırılarına maruz kalan Gazze’de yaşayan esnaf, Kurban Bayramı öncesi satışlarını yıkılan mağazalarının enkazı önünde başladı.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala İsrail işgali altındaki Batı Şeria ve Gazze'de halk, hazırlıklarına devam ediyor. Gazze kentinde geçtiğimiz Mayıs ayında yaşanan İsrail saldırılarının ardından enkaza dönen mağazalar, esnafın bayram satışlarına engel olmadı. Esnaf, bayram öncesi satışlarını mağazalarının enkazında gerçekleştiriyor. Gazze'de inşa çabaları devam ederken, İsrail saldırıların yıkılan en popüler Al-Jalaa Caddesi'ndeki Al-Jawhara ve El-Şuruk Kulesi'nde bulunan mağazalar henüz alışverişe açılmazken saldırılar öncesinde bu binalarda mağazaları bulunan esnaf tezgahlarını bu kez yollara kurdu. Halk da büyük bir yıkımın meydana geldiği Gazze'nin merkezinde bulunan Al-Rimal mahallesindeki pazara akın etti.

İsrail'in geçen Mayıs'ta Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, 2 bin bina tamamen yıkılırken, 22 bin binada hasar oluştu.