Video Dünya Gine’de darbe girişimi iddiası! Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında silah sesleri duyuldu | Video

Gine’de darbe girişimi iddiası! Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında silah sesleri duyuldu | Video

Gine’de darbe girişimi iddiası! Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında silah sesleri duyuldu | Video
05.09.2021 | 14:49

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Gine'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın yakınından silah sesleri duyuldu. Olayda, askeri darbe girişimi ihtimalinin bulunduğu belirtiliyor.

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