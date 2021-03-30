Video Dünya Gişelere çarpan deodorant yüklü kamyonun havaya uçma anı kamerada

Gişelere çarpan deodorant yüklü kamyonun havaya uçma anı kamerada

Gişelere çarpan deodorant yüklü kamyonun havaya uçma anı kamerada
30.03.2021 | 11:53

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OTOMATİK OYNAT

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Brezilya'da otoyol gişelerine çarpan deodorant yüklü kamyonun patlayarak havaya uçma anı güvenlik kamerasına saniye saniye böyle yansıdı.

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