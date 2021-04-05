Gizli görüntüler ortaya çıktı! Fransız bakanlar, koronavirüs kısıtlamalarını deldi | Video

Fransa’nın başkenti Paris’te, bazı bakan ve milletvekillerinin, kaçak çalışan lüks restoranlarda yemek yiyerek yeni tip koronavirüs kısıtlamalarını deldiği ileri sürüldü. M6 televizyon kanalının gizli kamerayla yaptığı çekimlerde, Paris’in göbeğinde yeraltına kurulmuş lüks restoranların, ünlü şeflerin hazırladığı menülerle gizlice hizmet verdiği ortaya çıktı. Görüntülerde, kısıtlamalar gereği sadece paket servis hizmeti vermesi gereken restoranlarda garsonlar ve müşterilerin maskesiz olduğu görülüyor. Ayrıca bir kişi, bu hafta içerisinde bu lüks restoranlardan birkaçında bazı bakanlar ve milletvekilleriyle yemek yediğini söylüyor. Söz konusu restoranlarda menü fiyatlarının 490 euroyu bulduğu belirtiliyor.