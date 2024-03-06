Google mühendisinden Filistinlileri hedef alan projeye protesto: İsrail Genel Müdürü'ne şok tepki! | VİDEOHABER

Google mühendisi, bir İsrail gazetesi tarafından New York'ta düzenlenen teknoloji konferansında Google yöneticisini protesto etti. Mühendis Filistinlilere yönelik soykırımda suç ortağı olduğu gerekçesiyle İsrail'in Nimbus projesini geliştirmeyi reddetti. Google İsrail Genel Müdürü Barak Regev'e tepki gösterdi.