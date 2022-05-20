Google para kazandığı içeriklere telif ödeyecek: Aratılan her içeriğin bir bedeli var!
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:05
04:03
Ukrayna'da yargılanan Rus askerin duruşması bir kez daha ertelendi | Video 20.05.2022 | 15:14
00:29
Hindistan'da tünel çöktü: 1 ölü | Video 20.05.2022 | 13:43
02:36
Suudi Arabistan'da benzin istasyonunda patlama | Video 20.05.2022 | 13:01
01:57
ABD’de silahlı saldırı: 2 ölü, 10 yaralı | Video 20.05.2022 | 12:25
06:34
Ukrayna'nın Çernihiv kentinde hayat normale dönüyor | Video 20.05.2022 | 11:35
00:20
00:15
Rusya, Luhansk'ı vurdu: 13 ölü | Video 20.05.2022 | 10:04
00:10
00:24
00:57
Eski ABD Başkanı Bush'tan 'Irak' gafı | Video 19.05.2022 | 11:23
00:52
Brezilya'da kasırga: 182 bin ev elektriksiz kaldı | Video 18.05.2022 | 12:48
02:00
Bangladeş’te sel nedeniyle elektrikler kesildi | Video 18.05.2022 | 13:59
00:27
İran’da rehine krizi kanlı bitti: 4 ölü, 5 yaralı | Video 18.05.2022 | 13:58
00:52
Brezilya'da kasırga: 182 bin ev elektriksiz kaldı | Video 18.05.2022 | 13:33
01:11
00:46
01:58
İngiltere'de enflasyon beklentileri aştı, 40 yılın rekorunu kırdı | Video 18.05.2022 | 10:43
00:40
Pentagon UFO görüntülerini yayınladı! Konu, meclise taşındı | Video 18.05.2022 | 09:38
06:52
Ermenistan’da muhalifler yolları kapattı: 286 gözaltı | Video 17.05.2022 | 14:59
Google, Avrupa'daki 300 medya kuruluşuna 'telif hakkı' çerçevesinde ödeme yapmayı kabul etti. Google'ın Almanya, Macaristan, Fransa ve Hollanda ile birlikte pek çok AB ülkesi için 'telif hakkı ödeme kararı' sonrası benzer bir sistemin Türkiye'de de uygulanması gerektiği yeniden gündeme geldi.