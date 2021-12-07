Görüntülü görüşme sırasında bir anda ekranda beliren müstehcen mesaj İngiltere'yi karıştırdı | Video

İngiltere'de, koronayla ilgili röportaj yapmak için bir doktorla yapılan görüntülü konuşmanın videosunu Twitter hesabına yükleyen kanal ortalığı karıştırdı. Videoda görüşme esnasında bir kadının Whatsapp üzerinden cinsel içerikli bir mesaj gönderdiği görüldü.