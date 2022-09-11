Video Dünya Güney Afrika'da baraj duvarı çöktü: 1 ölü, 40 yaralı | Video
Güney Afrika'da baraj duvarı çöktü: 1 ölü, 40 yaralı | Video

Güney Afrika'da baraj duvarı çöktü: 1 ölü, 40 yaralı | Video

11.09.2022 | 21:56

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Güney Afrika'nın Free State eyaletinde bir maden ocağına ait baraj duvarının çökmesi sonucu meydana gelen sel felaketinde 1 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı.

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Güney Afrika'nın Free State eyaletinde bulunan ve elmas madenciliği ile bilinen Jagersfontein kasabasındaki bir maden ocağına ait baraj duvarı çöktü. Yerel saatle 06.00 sıralarında meydana gelen kazanın ardından yaşanan sel felaketinde ise 1 kişi hayatını kaybetti, biri hamile 40 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edilirken, olay yerine gelen yetkililer bölge halkı için tahliye çalışmaları başlattı. Güney Afrika Maden ve Enerji Kaynakları Bakanı Gwede Mantashe tarafından yapılan açıklamada, 9 evin sel sularına kapıldığı, 20 evin ise kullanılamaz hale geldiği belirtildi. Mantashe ayrıca, can ve mal kayıpları ile ilgili tazminatların barajın ait olduğu şirket tarafından karşılanacağını söyledi.

Öte yandan, sel felaketi nedeniyle elektrik direkleri ve içme suyu kaynakları zarar gördü ve bazı yollar da kapandı.

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