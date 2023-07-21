Video Dünya Güney Kore'de bıçaklı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı | Video
Güney Kore'de bıçaklı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı | Video

Güney Kore'de bıçaklı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı | Video

21.07.2023 | 12:00

Güney Kore'nin başkenti Seul'de gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Saldırgan ise olay yerinde gözaltına alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Güney Kore'nin başkenti Seul'de bıçaklı saldırı dehşeti yaşandı. Sillim Metro İstasyonu'nun çıkışına yakın bir ara sokakta 14.07 sıralarında, 30'lu yaşlarda kimliği belirsiz bir şahıs, elindeki bıçakla rastgele çevredekilere saldırdı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.

Saldırganın yakalanarak gözaltına aldığı olayda yaralananlar hastaneye kaldırıldı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Güney Kore’de bıçaklı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı | Video 00:26
Güney Kore'de bıçaklı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı | Video 21.07.2023 | 12:00
İsveç’te Kur’an-ı Kerim’e yeni saldırı! Dışişlerinden çirkin saldırıya kınama | Video 01:22
İsveç’te Kur’an-ı Kerim’e yeni saldırı! Dışişlerinden çirkin saldırıya kınama | Video 21.07.2023 | 09:10
Kıbrıs Adası’nın en büyük havalimanı açıldı | Video 05:14
Kıbrıs Adası’nın en büyük havalimanı açıldı | Video 20.07.2023 | 16:30
Yemen’de gaz yüklü tanker ile akaryakıt tankeri çarpıştı: 2 ölü | Video 00:30
Yemen’de gaz yüklü tanker ile akaryakıt tankeri çarpıştı: 2 ölü | Video 20.07.2023 | 15:56
Yeni Zelanda’da FIFA Kadınlar Dünya Kupası öncesi silahlı saldırı: 2 ölü | Video 01:26
Yeni Zelanda’da FIFA Kadınlar Dünya Kupası öncesi silahlı saldırı: 2 ölü | Video 20.07.2023 | 10:55
Hindistan’da trafo patladı: 15 ölü! | Video 01:10
Hindistan’da trafo patladı: 15 ölü! | Video 19.07.2023 | 15:35
Cezayir’de yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 34 ölü | Video 01:20
Cezayir'de yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 34 ölü | Video 19.07.2023 | 14:11
KKTC’de ’Yeni Ercan Havalimanı’ için geri sayım! 20 Temmuz’da açılıyor... | Video 05:55
KKTC'de 'Yeni Ercan Havalimanı' için geri sayım! 20 Temmuz'da açılıyor... | Video 18.07.2023 | 15:34
Rusya’dan Ukrayna’nın güneyine ve doğusuna hava saldırısı! | Video 00:19
Rusya’dan Ukrayna’nın güneyine ve doğusuna hava saldırısı! | Video 18.07.2023 | 10:43
Putin, Kırım Köprüsü’ne düzenlene saldırıyı “terör saldırısı” olarak nitelendirdi | Video 00:42
Putin, Kırım Köprüsü'ne düzenlene saldırıyı “terör saldırısı” olarak nitelendirdi | Video 17.07.2023 | 21:30
Kırım Köprüsü’nde patlama: 2 ölü, 1 yaralı | Video 00:40
Kırım Köprüsü’nde patlama: 2 ölü, 1 yaralı | Video 17.07.2023 | 10:54
SpaceX 54 Starlink uydusunu daha yörüngeye gönderdi | Video 03:51
SpaceX 54 Starlink uydusunu daha yörüngeye gönderdi | Video 16.07.2023 | 08:36
Kanada’da hortum: 125 ev hasar gördü | Video 03:26
Kanada’da hortum: 125 ev hasar gördü | Video 15.07.2023 | 14:59
Bakan Fidan, Endonezyalı mevkidaşı Marsudi ile görüştü | Video 02:49
Bakan Fidan, Endonezyalı mevkidaşı Marsudi ile görüştü | Video 15.07.2023 | 09:43
Çin’de şiddetli sel! Araçlar sele kapıldı | Video 01:48
Çin'de şiddetli sel! Araçlar sele kapıldı | Video 14.07.2023 | 15:37
Bakan Fidan, ABD’li mevkidaşı Blinken ile görüştü | Video 01:12
Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü | Video 14.07.2023 | 12:35
Panama’da 6.7 ton kaçak köpek balığı yüzgeci ele geçirildi | Video 01:46
Panama'da 6.7 ton kaçak köpek balığı yüzgeci ele geçirildi | Video 14.07.2023 | 12:46
Panama’da 6.7 ton kaçak köpek balığı yüzgeci ele geçirildi | Video 01:46
Panama'da 6.7 ton kaçak köpek balığı yüzgeci ele geçirildi | Video 14.07.2023 | 12:21
Japonya’da JAXA’ya ait roket motoru test sırasında patladı | Video 02:15
Japonya'da JAXA'ya ait roket motoru test sırasında patladı | Video 14.07.2023 | 10:45
Biden: NATO hiç bu kadar güçlü olmamıştı | Video 05:39
Biden: "NATO hiç bu kadar güçlü olmamıştı" | Video 14.07.2023 | 08:36

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA