Güney Kore'de bıçaklı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı | Video
Güney Kore'nin başkenti Seul'de gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Saldırgan ise olay yerinde gözaltına alındı.
Saldırganın yakalanarak gözaltına aldığı olayda yaralananlar hastaneye kaldırıldı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.
Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.
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