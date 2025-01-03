Güney Kore’de binada yangın: 40 kişi kurtarıldı | Video
Güney Kore'de 8 katlı bir binada çıkan yangında mahsur kalan 40 kişi kurtarıldı, 12 kişi hastaneye kaldırıldı.
Yangının binanın birinci katında bulunan restoranın mutfağında başladığı belirtilirken olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
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