Güney Kore'de sular altında kalan otoparkta mahsur kalan 7 kişi öldü | Video

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Güney Kore'nin Pohang kentinde şiddetli yağışların yol açtığı selde otoparkta mahsur kalan 7 kişi hayatını kaybetti.
Geçtiğimiz günlerde ülkede yaklaşan Hinnamnor Tayfunu nedeniyle üst düzey alarma geçilmiş, en az 360 uçuş ve 66 feribot seferi tedbir amaçlı iptal edilmişti.