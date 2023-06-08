Güney Kore'de yürüyen merdiven ters yöne hareket etti: 14 yaralı | Video
Güney Kore'nin Seongnam kentinde bir metro istasyonunda yürüyen merdivenin arızalanarak aniden ters yöne hareket etmesi sonucu dengelerini kaybederek düşen 14 kişi yaralandı.
Arızanın nedenine yönelik inceleme başlatıldı.
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