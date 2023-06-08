Güney Kore'de yürüyen merdiven ters yöne hareket etti: 14 yaralı | Video 08.06.2023 | 13:10 Güney Kore'nin Seongnam kentinde bir metro istasyonunda yürüyen merdivenin arızalanarak aniden ters yöne hareket etmesi sonucu dengelerini kaybederek düşen 14 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Güney Kore'nin güneydoğusundaki Seongnam şehrinde bulunan Sunae Metro İstasyonu'nda sabah saatlerinde arızalanan yürüyen merdiven ters yöne hareket etti. Aniden yön değiştiren merdivende bulunan yolcular, dengelerini kaybederek merdivenden yuvarlandı. O anlar istasyonun güvenlik kamerasına yansırken, 14 kişinin yaralandığı açıklandı. Sırtından ve bacağından yaralanarak hastaneye kaldırılan 3 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Kimsenin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.