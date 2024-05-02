6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmış aydınlatma metnimizi okumak ve sitemizde ilgili mevzuata uygun olarak kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak için lütfen tıklayınız.
Video Dünya Gürcistan'da "Yabancı Etkinin Şeffaflığı" yasa tasarısına karşı protestolar devam ediyor | Video
Gürcistan'da

Gürcistan'da "Yabancı Etkinin Şeffaflığı" yasa tasarısına karşı protestolar devam ediyor | Video

02.05.2024 | 08:47

Gürcistan'da "Yabancı Etkinin Şeffaflığı" yasa tasarısına karşı protestolar devam ederken, polis, göstericilere göz yaşartıcı gaz, ses bombası ve tazyikli suyla müdahale etti.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Gürcistan'da ifade özgürlüğünü kısıtlayacağı ve sivil toplum kuruluşlarını bastıracağı gerekçesiyle "Yabancı Etkinin Şeffaflığı" yasa tasarısına yönelik gösteriler 15 Nisan'dan bu yana devam ediyor. Göstericiler, ikinci okumada da parlamentoda onaylanan yasaya karşı bu akşamda başkent Tiflis'teki parlamento binası önünde toplandı. Göstericiler, parlamento binasının kapılarını kırarak içeri girmeye çalıştı.

Polis, göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz, ses bombası ve tazyikli su kullandı. Göstericiler, ise polise taş ve şişe gibi nesneleri atarak karşılık verdi. Çıkan olaylarda çok sayıda kişi yaralandı.

TASARI İKİNCİ OKUMADA DA ONAYLANDI
Gürcistan parlamentosunda bugün yapılan oylamada, 23'e karşı 83 oyla yasa tasarısı ikinci okumada da onayladı. Tasarı, 3 okumanın ardından da onaylanması halinde yasalaşması için cumhurbaşkanı onayına gönderilecek. Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ise yasa tasarısına veto edeceğini bildirmişti.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Gürcistan’da Yabancı Etkinin Şeffaflığı yasa tasarısına karşı protestolar devam ediyor | Video 05:11
Gürcistan'da "Yabancı Etkinin Şeffaflığı" yasa tasarısına karşı protestolar devam ediyor | Video 02.05.2024 | 08:47
Fransa’da 1 Mayıs olayları! Polis eylemcilere müdahale etti 09:25
Fransa'da 1 Mayıs olayları! Polis eylemcilere müdahale etti 01.05.2024 | 17:25
Kansas’ta hortum felaketi: 1 ölü | Video 04:52
Kansas’ta hortum felaketi: 1 ölü | Video 01.05.2024 | 15:54
ABD’de Columbia Üniversitesi’nde öğrencilere polis operasyonu | Video 03:11
ABD’de Columbia Üniversitesi’nde öğrencilere polis operasyonu | Video 01.05.2024 | 11:04
Kaliforniya Üniversitesi’nde İsrail karşıtı gösteri yapan öğrencilere polis müdahalesi! | Video 03:46
Kaliforniya Üniversitesi’nde İsrail karşıtı gösteri yapan öğrencilere polis müdahalesi! | Video 01.05.2024 | 10:57
Çin’de otoyol çöktü: 19 ölü | Video 01:03
Çin’de otoyol çöktü: 19 ölü | Video 01.05.2024 | 09:40
Kenya’daki sel felaketinde can kaybı 169’a yükseldi | Video 04:14
Kenya'daki sel felaketinde can kaybı 169'a yükseldi | Video 30.04.2024 | 15:17
Çin: “Hamas ile El Fetih uzlaşma yolunda ilerleme kaydetti” | Video 00:33
Çin: “Hamas ile El Fetih uzlaşma yolunda ilerleme kaydetti” | Video 30.04.2024 | 16:31
Hindistan’da heyelan faciası: 5 ölü | Video 05:35
Hindistan'da heyelan faciası: 5 ölü | Video 30.04.2024 | 15:11
Kolombiya’da askeri helikopter düştü | Video 00:36
Kolombiya’da askeri helikopter düştü | Video 30.04.2024 | 14:53
Kolombiya’da askeri helikopter düştü: 9 ölü | Video 00:36
Kolombiya’da askeri helikopter düştü: 9 ölü | Video 30.04.2024 | 14:22
Londra’da kılıçlı saldırgan paniği: 5 yaralı | Video 00:42
Londra’da kılıçlı saldırgan paniği: 5 yaralı | Video 30.04.2024 | 14:05
Londra’da kılıçlı saldırgan paniği: 5 yaralı | Video 00:42
Londra’da kılıçlı saldırgan paniği: 5 yaralı | Video 30.04.2024 | 13:52
Gazze’de patlamayan İsrail füzesi endişe saçıyor | Video 02:03
Gazze'de patlamayan İsrail füzesi endişe saçıyor | Video 30.04.2024 | 13:24
Rusya ‘Harry Potter Kalesi’ni vurdu! 4 kişi öldü 32 kişi yaralandı | Video 01:24
Rusya ‘Harry Potter Kalesi’ni vurdu! 4 kişi öldü 32 kişi yaralandı | Video 30.04.2024 | 12:05
Tel Aviv’de Gazze’deki esirlerin aileleri ve destekçileri sokağa indi | Video 01:39
Tel Aviv’de Gazze’deki esirlerin aileleri ve destekçileri sokağa indi | Video 30.04.2024 | 09:19
Kenya’da baraj çöktü: 42 ölü | Video 01:15
Kenya’da baraj çöktü: 42 ölü | Video 29.04.2024 | 13:26
ABD’deki hortum felaketinde 5 kişi öldü | Video 01:23
ABD’deki hortum felaketinde 5 kişi öldü | Video 29.04.2024 | 11:57
Çin’de hortum: 5 ölü | Video 02:03
Çin’de hortum: 5 ölü | Video 28.04.2024 | 15:24
Kanada’da üniversitede ilk Filistin destek gösterisi | Video 01:13
Kanada’da üniversitede ilk Filistin destek gösterisi | Video 28.04.2024 | 15:24

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA