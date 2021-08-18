Haiti’deki depremde can kaybı bin 941’e yükseldi | Video

Haiti’de büyük yıkıma yol açan 7.2 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı bin 941'e yükseldi.

Haiti'nin Saint-Louis du Sud bölgesinin 12 kilometre kuzeydoğusunda Cumartesi günü meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremin bilançosu artıyor. Haiti Sivil Savunma Ajansı tarafından yapılan son açıklamada, yüzlerce kişinin daha cansız bedenine ulaşılması sonucu can kaybının bin 941'e yükseldiği bildirildi. Depremde en az 9 bin 915 kişinin de yaralandığı aktarılırken, çok sayıda kişiden halen haber alınmadığı kaydedildi. Bölgede etkisini gösteren tropikal fırtına Grace'in yol açtığı sel ve toprak kaymalarının arama-kurtarma çalışmalarını daha da zorlaştırdığı aktarıldı.

BM'DEN HAİTİ'YE 8 MİLYON DOLARLIK YARDIM

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Haiti Temsilcisi Bruno Maes, deprem nedeniyle her şeyini kaybeden ailelerin sel nedeniyle zor şartlar altında yaşamını sürdürdüğüne dikkat çekti. Maes, "Şu anda yaklaşık yarım milyon Haitili çocuğun barınma, temiz su, sağlık ve beslenmeye erişimi sınırlı ya da hiç yok" ifadesini kullandı. BM, depremden etkilenenlere yardım sağlamak için 8 milyon dolarlık acil durum fonu tahsis etti. Venezuela, Şili, Meksika, Panama, Kolombiya ve komşu Dominik Cumhuriyeti de dahil olmak üzere Latin Amerika ülkeleri de Haiti'ye gıda, ilaç ve malzeme gönderdi. ABD'den ise yardımların yanı sıra ülkeye arama-kurtarma ekipleri geldi.

OHAL İLAN EDİLMİŞTİ

Haiti Başbakanı Ariel Henry, felaketten sonra 1 ay süreyle olağanüstü hal (OHAL) ilan ederken, deprem nedeniyle bazı kentlerin tamamen yıkıldığını aktarmıştı. Ülkede 2010 yılında meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde ise 300 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, büyük bir yıkım yaşanmıştı.