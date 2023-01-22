Halep'te 5 katlı bina çöktü: 10 ölü | Video 22.01.2023 | 11:57 Suriye'nin Halep kentinde 5 katlı bir binanın çökmesi sonucu biri çocuk 10 kişi hayatını kaybetti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Halep kentine bağlı Şeyh Maksud Mahallesi'ndeki 5 katlı bir binada çökme meydana geldi. Yerel basında yer alan haberlere göre, olayda biri çocuk 10 kişi hayatını kaybetti. Sivil savunma ve itfaiye ekiplerinin bölgedeki arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Kazanın, binanın temelinde meydana gelen su sızıntısından yaşanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.