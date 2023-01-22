Halep'te 5 katlı bina çöktü: 10 ölü | Video
Suriye'nin Halep kentinde 5 katlı bir binanın çökmesi sonucu biri çocuk 10 kişi hayatını kaybetti.
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