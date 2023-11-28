Hamas 11 İsrailli esiri serbest bıraktı | Video

Gazze Şeridi'nde 24 Kasım'da başlayan insani aranın 4'üncü günündeki esir takası başladı. Hamas, 11 İsrailli esiri serbest bıraktı. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Majed el-Ansari, yaptığı açıklamada, "İnsani ateşkes anlaşmasının dördüncü gününde verilen taahhütlerin uygulanması kapsamında Gazze'deki 11 İsrailli esirin serbest bırakılması karşılığında 33 Filistinli sivil bugün serbest bırakılacak" dedi. İsrail hapishanelerinden serbest bırakılacaklar arasında 30 çocuk ve 3 kadın bulunduğunu kaydeden Majed el-Ansari, serbest kalan İsraillilerden 3'ünün Fransa, 2'sinin Almanya ve 6'sının Arjantin vatandaşlığının da olduğunu, bu kişilerin Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne teslim edildiğini ifade etti.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) de, serbest bırakılan 11 İsrailli esirin yola çıktığını aktardı. Esirlerin ulaşmasının ardından İsrail'in 3'ü kadın, 30'u çocuk toplam 33 Filistinliyi serbest bırakması bekleniyor. Gazze Şeridi'nde insani aranın başlamasından bu yana Hamas tarafından 3 grup halinde 39 İsrailli ile biri çifte vatandaş olmak üzere 19 yabancı uyruklu, İsrail tarafından ise 117 Filistinli serbest bırakıldı.