Video Dünya Hamas lideri Haniye suikastle öldürüldü! Mete Sohtaoğlu'ndan A Haber'e özel açıklamalar | Video
Hamas lideri Haniye suikastle öldürüldü! Mete Sohtaoğlu'ndan A Haber'e özel açıklamalar | Video

Hamas lideri Haniye suikastle öldürüldü! Mete Sohtaoğlu'ndan A Haber'e özel açıklamalar | Video

31.07.2024 | 12:42

Hamas lideri Haniye Tahran'da suikastle öldürüldü! Mete Sohtaoğlu konuya ilişkin A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.

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Hamas lideri Haniye suikastle öldürüldü! Mete Sohtaoğlu’ndan A Haber’e özel açıklamalar | Video 12:16
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