Hamas lideri Haniye suikastle öldürüldü! Mete Sohtaoğlu'ndan A Haber'e özel açıklamalar | Video
Hamas lideri Haniye Tahran'da suikastle öldürüldü! Mete Sohtaoğlu konuya ilişkin A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.
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