Video Dünya Hamas, serbest bıraktığı esirlerin görüntülerini paylaştı | Video
Hamas, serbest bıraktığı esirlerin görüntülerini paylaştı | Video

Hamas, serbest bıraktığı esirlerin görüntülerini paylaştı | Video

27.11.2023 | 09:21

İsrail ile Hamas arasında varılan mutabakat kapsamında karşılıklı esirlerin serbest bırakılmasına bugün de devam edildi. 4 günlük ateşkes kapsamında 3. rehine takası da gerçekleşti.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Hamas, serbest bıraktığı esirlerin görüntülerini paylaştı | Video 01:16
Hamas, serbest bıraktığı esirlerin görüntülerini paylaştı | Video 27.11.2023 | 09:21
Sierra Leone’de kışlaya silahlı saldırı | Video 01:25
Sierra Leone’de kışlaya silahlı saldırı | Video 26.11.2023 | 15:53
İsrail ve İrlanda arasında “Emily” krizi | Video 00:10
İsrail ve İrlanda arasında “Emily” krizi | Video 26.11.2023 | 15:09
İsrail’den serbest bıraktığı Filistinli mahkumun evine baskın | Video 03:04
İsrail’den serbest bıraktığı Filistinli mahkumun evine baskın | Video 26.11.2023 | 14:20
Gazze Şeridi’ne 200 yardım tırı geçti | Video 02:05
Gazze Şeridi’ne 200 yardım tırı geçti | Video 26.11.2023 | 13:02
İsrailli Bakan sivil katliamını 2. Dünya Savaşı’na benzetti | Video 00:47
İsrailli Bakan sivil katliamını 2. Dünya Savaşı'na benzetti | Video 26.11.2023 | 12:30
İsrail ile Hamas arasında 2’nci esir takası yapıldı | Video 01:11
İsrail ile Hamas arasında 2’nci esir takası yapıldı | Video 26.11.2023 | 10:14
Almanya‘da savaş karşıtı miting düzenlendi | Video 07:26
Almanya‘da savaş karşıtı miting düzenlendi | Video 26.11.2023 | 08:37
Polonya‘da eksi 4 derecede Filistin’e destek gösterisi | Video 01:29
Polonya‘da eksi 4 derecede Filistin'e destek gösterisi | Video 26.11.2023 | 08:37
Londra Gazze için sokakta! On binlerce kişi İsrail’in Gazze katliamlarını protesto ediyor | Video 05:17
Londra Gazze için sokakta! On binlerce kişi İsrail'in Gazze katliamlarını protesto ediyor | Video 25.11.2023 | 17:10
Tayland’da havai fişek festivali renkli görüntüler oluşturdu | Video 08:22
Tayland'da havai fişek festivali renkli görüntüler oluşturdu | Video 25.11.2023 | 16:06
Yahudi profesör İsrail yanlısı sunucuyu yerin dibine soktu! Canlı yayında çarpıcı sözler | Video 03:21
Yahudi profesör İsrail yanlısı sunucuyu yerin dibine soktu! Canlı yayında çarpıcı sözler | Video 25.11.2023 | 11:08
El Bahr Caddesi’nde İsrail tarafından katledilen cansız bedenler, toplanmaya başlandı | Video 00:56
El Bahr Caddesi'nde İsrail tarafından katledilen cansız bedenler, toplanmaya başlandı | Video 25.11.2023 | 10:26
İsrail tarafından yıkılan evlerini kontrol etmek için geri dönen Gazzelileri enkaz yığınları karşılıyor | Video 00:20
İsrail tarafından yıkılan evlerini kontrol etmek için geri dönen Gazzelileri enkaz yığınları karşılıyor | Video 25.11.2023 | 10:27
İsveç Başbakanı’nın dili sürçtü! İsrail’in soykırım yapma hakkı var | Video 00:18
İsveç Başbakanı'nın dili sürçtü! "İsrail'in soykırım yapma hakkı var" | Video 24.11.2023 | 16:00
Filistinliler İsrail’in engellemelerine rağmen Mescid-i Aksa’da cuma namazı kıldı | Video 08:09
Filistinliler İsrail'in engellemelerine rağmen Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldı | Video 24.11.2023 | 14:34
Dublin’de olaylı gecenin bilançosu netleşti: 34 gözaltı | Video 01:44
Dublin'de olaylı gecenin bilançosu netleşti: 34 gözaltı | Video 24.11.2023 | 13:30
Canlı yayında İsrail şiddeti! Namaz kılmak isteyenlere gaz bombası | Video 08:36
Canlı yayında İsrail şiddeti! Namaz kılmak isteyenlere gaz bombası | Video 24.11.2023 | 12:46
Gazze’de ateşkes başladı! Rehine takası ve ateşkes nasıl işleyecek? | Video 02:39
Gazze'de ateşkes başladı! Rehine takası ve ateşkes nasıl işleyecek? | Video 24.11.2023 | 11:20
Bıçaklı saldırının ardından İrlanda sokakları savaş alanına döndü | Video 03:07
Bıçaklı saldırının ardından İrlanda sokakları savaş alanına döndü | Video 24.11.2023 | 08:43

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA