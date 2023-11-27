Hamas, serbest bıraktığı esirlerin görüntülerini paylaştı | Video
İsrail ile Hamas arasında varılan mutabakat kapsamında karşılıklı esirlerin serbest bırakılmasına bugün de devam edildi. 4 günlük ateşkes kapsamında 3. rehine takası da gerçekleşti.
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