Hamas, serbest bıraktığı esirlerin görüntülerini paylaştı | Video

İsrail ile Hamas arasında varılan mutabakat kapsamında karşılıklı esirlerin serbest bırakılmasına bugün de devam edildi. 4 günlük ateşkes kapsamında 3. rehine takası da gerçekleşti.