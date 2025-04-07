Video Dünya Hamas’tan İsrail’e roket yağmuru | Video
Hamas’tan İsrail’e roket yağmuru | Video

Hamas’tan İsrail’e roket yağmuru | Video

07.04.2025 | 08:36

İsrail ordusu, Aşkelon ve Aşdod şehirleri istikametine Gazze’den 10 roket fırlatıldığını açıkladı. Roketlerden 5’inin engellendiği bildirilirken, en az 1 kişinin yaralandığı kaydedildi. Farklı bölgelerde meydana gelen hasar ise amatör kameralara yansıdı. Hamas’ın askeri kanadı El Kassam Tugayları saldırıyı üstlenerek, bunun "İsrail'in sivillere yönelik katliamlarına yanıt" olduğunu duyurdu.

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Hamas'tan Gazze'de ateşkesi bozan İsrail'e misilleme geldi. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, Gazze'nin merkezindeki Deir al-Balah bölgesinden İsrail'in kıyı kentleri Aşkelon ve Aşdod istikametine 10 roket fırlatıldığı bildirildi. Roketlerden 5'inin hava savunma sistemi tarafından engellendiği kaydedildi. Aşkelon şehrine düşen bir roketten saçılan şarapnel parçaları nedeniyle yaralanan bir kişinin Barzilai Hastanesi'ne kaldırıldığı belirtildi. Bazı bölge sakinlerinin ise sığınaklara kaçarken yaşanan panik anları sırasında hafif yaralandığı aktarıldı.

Saldırı anları ve farklı bölgelerde meydana gelen hasar ise amatör kameralara yansıdı. Hamas'ın askeri kanadı El Kassam Tugayları saldırıyı üstlenerek, bunun "İsrail'in sivillere yönelik katliamlarına yanıt" olduğunu duyurdu.

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