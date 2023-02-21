Video Dünya Hatay merkezli depremin hissedildiği Lübnan’da halk sokaklara döküldü | Video
Hatay merkezli depremin hissedildiği Lübnan’da halk sokaklara döküldü | Video

Hatay merkezli depremin hissedildiği Lübnan’da halk sokaklara döküldü | Video

21.02.2023 | 10:27

Hatay’ın Defne ilçesi merkezli 6,4 büyüklüğündeki depremin hissedildiği Lübnan’da halk sokaklara çıkarak boş alanlarda toplandı.

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