Hatay merkezli depremin hissedildiği Lübnan’da halk sokaklara döküldü | Video
Hatay’ın Defne ilçesi merkezli 6,4 büyüklüğündeki depremin hissedildiği Lübnan’da halk sokaklara çıkarak boş alanlarda toplandı.
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