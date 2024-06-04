Hawaii'deki Kilauea Yanardağında patlama | Video
ABD'ye bağlı Hawaii takımadalarında bulunan Kilauea Yanardağı, patlama sonrası lav püskürttü.
Kilauea Yanardağı en son Eylül ayında patlamıştı.
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