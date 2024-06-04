Hawaii'deki Kilauea Yanardağında patlama | Video

Dünyanın en aktif yanardağlarından biri olan ve Büyük Okyanus'taki Hawaii takımadalarında bulunan Kilauea Yanardağı harekete geçti. Patlayan yanardağ lav püskürttü. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamada, 1 kilometre uzunluğundaki kraterden püsküren lavların metrelerce yayıldığı belirtildi. Patlamanın milli parkın uzak bir noktasında meydana geldiği, bölge halkı ve altyapı için tehdit oluşturmadığı aktarıldı.Kilauea Yanardağı en son Eylül ayında patlamıştı.