Video Dünya Hawaii'deki Mauna Loa yanardağı ana yol için risk oluşturmuyor | Video
Hawaii'deki Mauna Loa yanardağı ana yol için risk oluşturmuyor | Video

Hawaii'deki Mauna Loa yanardağı ana yol için risk oluşturmuyor | Video

09.12.2022 | 16:07

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ABD'nin Hawaii eyaletindeki Mauna Loa Yanardağı'nda 38 yıldan bu yana ilk kez 28 Kasım’da meydana gelen patlama sonrası akan lavın adanın ana yolu için artık tehdit oluşturmadığı açıklandı.

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ABD'nin Hawaii takım adalarından Büyük Ada'da bulunan dünyanın en büyük yanardağı Mauna Loa'da 38 yılın ardından geçtiğimiz 28 Kasım'da meydana gelen patlama sonrası lav akışı sürüyor. Hawaii Yanardağ Gözlemevinden (HVO) yapılan açıklamada, lav akışının Büyük Ada'nın ana yolu için artık tehlike oluşturmadığı duyuruldu. Böylece sürücülerin, daha uzun ve alternatif rotaları kullanmasına gerek kalmadığı aktarıldı. HVO yetkilisi Matthew Patrick yaptığı açıklamada, lav akışının son birkaç gün içinde önemli ölçüde azaldığını belirtti.

EN SON 1984'TE PATLAMIŞTI
Hawaii Adaları'nın en büyük adası olan Büyük Ada'da yer alan 4 bin 169 metre yüksekliğindeki Mauna Loa Yanardağı, kapladığı 75 bin kilometre küplük hacmiyle dünyanın en büyük aktif yanardağı olma özelliğini taşıyor. Mauna Loa'daki en son patlama 1984 yılında yaşanmıştı.

Mauna Loa ayrıca Hawaii'nin en aktif yanardağından biri olan Kilauea'nın hemen kuzeyinde yer alıyor. Kilauea Yanardağı'nın 2018 yılında patlaması sonucu çıkan lavlar okyanusa kadar ulaşmış ve adadaki 700 evi yok etmişti.

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