Hayvanat bahçesindeki ayı videosu viral oldu! Kostüm mü gerçek mi?
Çin'de bir hayvanat bahçesinde iki ayağı üzerinde duran ve insanlara el sallayan ayının videosu sosyal medyada viral oldu. Bazı kullanıcılar ayının 'sarkmış' derisinden dolayı aslından bir insan olduğunu iddia ederken, uzmanlar ve hayvanat bahçesi yetkilileri ayının kesinlikle bir ayı olduğun ifade etti.
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