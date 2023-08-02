Video Dünya Hayvanat bahçesindeki ayı videosu viral oldu! Kostüm mü gerçek mi?
Hayvanat bahçesindeki ayı videosu viral oldu! Kostüm mü gerçek mi?

Hayvanat bahçesindeki ayı videosu viral oldu! Kostüm mü gerçek mi?

02.08.2023 | 09:20

Çin'de bir hayvanat bahçesinde iki ayağı üzerinde duran ve insanlara el sallayan ayının videosu sosyal medyada viral oldu. Bazı kullanıcılar ayının 'sarkmış' derisinden dolayı aslından bir insan olduğunu iddia ederken, uzmanlar ve hayvanat bahçesi yetkilileri ayının kesinlikle bir ayı olduğun ifade etti.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Hayvanat bahçesindeki ayı videosu viral oldu! Kostüm mü gerçek mi? 00:23
Hayvanat bahçesindeki ayı videosu viral oldu! Kostüm mü gerçek mi? 02.08.2023 | 09:20
Pekin’de selde 11 kişi öldü, 27 kişi kayıp! | Video 00:28
Pekin’de selde 11 kişi öldü, 27 kişi kayıp! | Video 01.08.2023 | 15:48
Sömürgeciliğe karşı ayaklandılar: Senegal’de Fransız bayrakları ateşe verildi | Video 00:18
Sömürgeciliğe karşı ayaklandılar: Senegal’de Fransız bayrakları ateşe verildi | Video 01.08.2023 | 15:24
Japonya’da Khanun Tayfunu paniği | Video 01:38
Japonya’da Khanun Tayfunu paniği | Video 01.08.2023 | 14:45
Pekin’de selde 11 kişi öldü, 27 kişi kayıp | Video 01:23
Pekin’de selde 11 kişi öldü, 27 kişi kayıp | Video 01.08.2023 | 13:01
Moskova’da bir binaya 2 gün içinde ikinci dron saldırısı | Video 00:21
Moskova’da bir binaya 2 gün içinde ikinci dron saldırısı | Video 01.08.2023 | 12:33
Ukrayna’dan Moskova’ya İHA saldırısı! | Video 01:05
Ukrayna'dan Moskova'ya İHA saldırısı! | Video 01.08.2023 | 09:50
ABD’de küçük uçak denize çakıldı | Video 01:22
ABD’de küçük uçak denize çakıldı | Video 01.08.2023 | 08:45
Lübnan’daki Filistin mülteci kampında ölü sayısı 11’e yükseldi | Video 03:45
Lübnan’daki Filistin mülteci kampında ölü sayısı 11’e yükseldi | Video 01.08.2023 | 08:45
Rusya’dan Zelenskiy’nin memleketine füze saldırısı! Onlarca ölü ve yaralı | Video 01:14
Rusya’dan Zelenskiy’nin memleketine füze saldırısı! Onlarca ölü ve yaralı | Video 01.08.2023 | 08:45
Bağdat’ta trafik polisine terlikli saldırı | Video 01:01
Bağdat’ta trafik polisine terlikli saldırı | Video 31.07.2023 | 16:20
Cezayir’i kum fırtınası vurdu! | Video 02:50
Cezayir’i kum fırtınası vurdu! | Video 31.07.2023 | 14:37
Cezayir’i kum fırtınası vurdu | Video 02:50
Cezayir’i kum fırtınası vurdu | Video 31.07.2023 | 14:30
Çin’de sel sularına kapılan yaşlı adamı otobüs sürücüsü kurtardı | Video 00:57
Çin’de sel sularına kapılan yaşlı adamı otobüs sürücüsü kurtardı | Video 31.07.2023 | 13:02
Pekin’de Doksuri Tayfun’unda 2 can kaybı | Video 01:37
Pekin’de Doksuri Tayfun’unda 2 can kaybı | Video 31.07.2023 | 12:08
ABD’de ayı serinlemek için jakuziye girdi | Video 00:15
ABD’de ayı serinlemek için jakuziye girdi | Video 31.07.2023 | 12:08
Aşırı sıcaklardan bunalan ayı, evin jakuzisine girerek serinledi | Video 00:15
Aşırı sıcaklardan bunalan ayı, evin jakuzisine girerek serinledi | Video 31.07.2023 | 11:55
İşte Dünyanın 20 katı büyüklüğündeki o patlama | Video 00:30
İşte Dünyanın 20 katı büyüklüğündeki o patlama | Video 31.07.2023 | 10:32
Lübnan’daki Filistin mülteci kampında silahlı saldırı: 1 ölü, 6 yaralı | Video 02:11
Lübnan’daki Filistin mülteci kampında silahlı saldırı: 1 ölü, 6 yaralı | Video 30.07.2023 | 16:33
Danimarka’da Kur’an-ı Kerim’in yakılmasını engellemek isteyen kadın: Pişman değilim | Video 00:41
Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını engellemek isteyen kadın: "Pişman değilim" | Video 30.07.2023 | 13:09

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA