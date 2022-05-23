Video Dünya Hilal Kaplan, İsveç devlet televizyonuna PKK/YPG gerçeğini anlattı | Video
Hilal Kaplan, İsveç devlet televizyonuna PKK/YPG gerçeğini anlattı | Video

Hilal Kaplan, İsveç devlet televizyonuna PKK/YPG gerçeğini anlattı | Video

23.05.2022 | 13:49

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SABAH Gazetesi yazarı Hilal Kaplan, İsveç devlet televizyonu SVT'te İsveç'in PKK/YPG'ye verdiği açık desteği ve NATO üyeliklerine Türkiye'nin neden karşı çıktığını anlattı.

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