Hindistan ve Bangladeş’i Remal Tropikal Kasırgası vurdu: 16 ölü | Video
Remal Tropikal Kasırgası'nın vurduğu Hindistan ve Bangladeş’te en az 16 kişi hayatını kaybetti.
Bangladeş'te en az 10 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 35 bin ev yıkıldı, 115 bin ev kısmen hasar gördü. Hindistan'da ise 4'ü elektrik çarpması sonucu 6 kişi hayatını kaybederken, bin 200 elektrik direği ve 52 ağaç devrildi. Yetkililer, Bangladeş'te yaklaşık 800 bin ve Hindistan'da yaklaşık 110 bin olmak üzere her iki ülkede de yaklaşık 1 milyon kişinin sığınaklara sığındığını açıkladı.
UNICEF Bangladeş Temsilcisi Sheldon Yett, 3,2 milyonu çocuk olmak üzere 8,4 milyondan fazla insanın sağlık, beslenme, sanitasyon ve güvenlik riski altında olduğunu söyledi.
Rüzgar hızı saatte 135 kilometreye ulaşan kasırga, dün geç saatlerde Bangladeş'in güneyindeki Mongla Limanı ve Hindistan'ın Batı Bengal bölgesindeki Sagar Adaları çevresinden geçerek karaya ulaştı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:37
Hindistan ve Bangladeş’i Remal Tropikal Kasırgası vurdu: 16 ölü | Video 28.05.2024 | 10:44
00:25
00:11
02:24
SON DAKİKA: İsrail tankları Refah'ın merkezine girdi | Video 28.05.2024 | 12:13
11:09
İsrail Refah'ta çadır kenti vurdu! Dehşet gün ağarınca ortaya çıktı | Video 28.05.2024 | 09:31
01:47
Filipinler'i Aghon Tayfunu vurdu: 3 ölü, 7 yaralı | Video 27.05.2024 | 13:51
00:22
Peru’da yolcu otobüsü ile tren çarpıştı: 4 ölü | Video 27.05.2024 | 12:09
01:30
Papua Yeni Gine'de heyelan! 2 binden fazla kişi toprak altında kaldı | Video 27.05.2024 | 11:57
07:48
Gürcistan'ı sel vurdu | Video 26.05.2024 | 15:23
02:38
Tel Aviv’de 80 bin kişi Netanyahu hükümetine karşı toplandı | Video 26.05.2024 | 15:23
02:40
Rusya’nın vurduğu hipermarkette can kaybı 12’ye yükseldi | Video 26.05.2024 | 13:59
00:19
Hamas: “İsrail askerleri Gazze’de esir alındı” | Video 26.05.2024 | 12:11
05:53
Berlin'de Filistin’e destek yürüyüşü: Çok sayıda kişiye gözaltı | Video 26.05.2024 | 08:41
08:59
Romanya'da sokak hayvanları sorunu için ne yapıldı? | Video 24.05.2024 | 15:54
02:33
Hindistan’da helikopter kendi etrafında dönerek pist dışına indi | Video 24.05.2024 | 15:10
02:33
Hindistan’da helikopter kendi etrafında dönerek pist dışına indi | Video 24.05.2024 | 14:55
00:25
Ukrayna'dan Kırım'a füzeli saldırı: 2 ölü | Video 24.05.2024 | 12:17
01:12
Çin Savunma Bakanlığı: "Tayvan lideri ateşle oynuyor" | Video 24.05.2024 | 13:52
00:25
Ukrayna'dan Kırım'a füzeli saldırı: 2 ölü | Video 24.05.2024 | 12:32