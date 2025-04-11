Video Dünya Hindistan ve Nepal’de şiddetli yağış ve fırtına: 92 ölü | Video
Hindistan ve Nepal’de şiddetli yağış ve fırtına: 92 ölü | Video

Hindistan ve Nepal’de şiddetli yağış ve fırtına: 92 ölü | Video

11.04.2025 | 10:48

Hindistan ve Nepal’de etkili olan şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle toplam 92 kişi hayatını kaybetti.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Hindistan ve Nepal'in bazı bölgelerinde çarşamba gününden bu yana etkili olan şiddetli yağışlar sel felaketine yol açtı. Hindistan'ın Bihar eyaletinde şiddetli yağışlar nedeniyle en az 64 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamaya göre Uttar Pradesh eyaletinde de en az 20 kişinin öldüğü bildirildi. Komşu ülke Nepal'de ise Ulusal Afet Dairesi yetkililerinin açıklamasına göre yıldırım düşmeleri ve şiddetli yağışlar nedeniyle en az 8 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD), çarşamba günü ülkenin doğu ve orta kesiminde gök gürültülü fırtınalar nedeniyle uyarı yayınlamıştı. Ülkede şiddetli yağış ve fırtınanın cumartesi gününe kadar devam etmesi bekleniyor.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Hindistan ve Nepal’de şiddetli yağış ve fırtına: 92 ölü | Video 01:02
Hindistan ve Nepal’de şiddetli yağış ve fırtına: 92 ölü | Video 11.04.2025 | 10:48
New York’ta helikopter nehre çakıldı! Siemens CEO’su ve ailesi hayatını kaybetti | Video 01:09
New York’ta helikopter nehre çakıldı! Siemens CEO’su ve ailesi hayatını kaybetti | Video 11.04.2025 | 10:46
İsrail ordusu Gazze’de yine sivilleri hedef aldı: En az 8 ölü, çok sayıda yaralı | Video 01:26
İsrail ordusu Gazze’de yine sivilleri hedef aldı: En az 8 ölü, çok sayıda yaralı | Video 11.04.2025 | 08:15
Rusya’dan Ukrayna’ya İHA saldırısı: 20 yaralı | Video 02:19
Rusya’dan Ukrayna’ya İHA saldırısı: 20 yaralı | Video 09.04.2025 | 11:16
Rusya’dan Ukrayna’ya İHA saldırısı: 20 yaralı | Video 02:19
Rusya’dan Ukrayna’ya İHA saldırısı: 20 yaralı | Video 09.04.2025 | 11:09
Trump: Gümrük tarifeleri sayesinde her gün yaklaşık 2 milyar dolar kazanıyoruz 07:33
Trump: "Gümrük tarifeleri sayesinde her gün yaklaşık 2 milyar dolar kazanıyoruz" 09.04.2025 | 08:51
ABD, Yemen’deki bir yerleşim bölgesini vurdu: 6 ölü, 16 yaralı | Video 01:41
ABD, Yemen'deki bir yerleşim bölgesini vurdu: 6 ölü, 16 yaralı | Video 09.04.2025 | 08:21
Dominik Cumhuriyeti’nde gece kulübünün çatısı çöktü: 15 ölü! | Video 03:06
Dominik Cumhuriyeti’nde gece kulübünün çatısı çöktü: 15 ölü! | Video 08.04.2025 | 15:45
Paris’te geri dönüşüm tesisinde dev yangın paniği | Video 02:34
Paris’te geri dönüşüm tesisinde dev yangın paniği | Video 08.04.2025 | 10:37
Filipinler’deki Kanlaon Yanardağı’nda patlama | Video 07:07
Filipinler'deki Kanlaon Yanardağı'nda patlama | Video 08.04.2025 | 10:37
Trump’tan Başkan Erdoğan’a övgü dolu sözler! Kimsenin yapamadığını başardı | Video 14:36
Trump'tan Başkan Erdoğan'a övgü dolu sözler! "Kimsenin yapamadığını başardı" | Video 08.04.2025 | 09:38
Pakistan’da Filistin’e destek grevi | Video 02:47
Pakistan’da Filistin’e destek grevi | Video 07.04.2025 | 16:10
Batı Şeria’da halk Gazze için genel greve gitti | Video 05:24
Batı Şeria'da halk "Gazze için" genel greve gitti | Video 07.04.2025 | 16:11
ABD’deki sel ve fırtınada 18 kişi öldü | Video 02:01
ABD'deki sel ve fırtınada 18 kişi öldü | Video 07.04.2025 | 12:29
Hamas’tan İsrail’e roket yağmuru | Video 02:24
Hamas’tan İsrail’e roket yağmuru | Video 07.04.2025 | 08:36
Rusya’da kar fırtınası: Moskova beyaza büründü | Video 00:53
Rusya’da kar fırtınası: Moskova beyaza büründü | Video 06.04.2025 | 14:18
Washington’da 10 binden fazla kişiden Filistin’e destek gösterisi | Video 00:39
Washington'da 10 binden fazla kişiden Filistin'e destek gösterisi | Video 06.04.2025 | 08:34
Microsoft’un 50. yıl dönümü partisinde, İsrail desteği nedeniyle yapay zeka yöneticisi protesto edildi | Video 00:36
Microsoft’un 50. yıl dönümü partisinde, İsrail desteği nedeniyle yapay zeka yöneticisi protesto edildi | Video 05.04.2025 | 16:19
İspanya’yı şiddetli fırtına vurdu: 3 ölü | Video 02:05
İspanya'yı şiddetli fırtına vurdu: 3 ölü | Video 05.04.2025 | 14:18
İsrail vahşetinin en net görüntüsü: Ölü bedenler havaya savruldu! Gazzeli gazeteci o anları paylaştı 00:29
İsrail vahşetinin en net görüntüsü: Ölü bedenler havaya savruldu! Gazzeli gazeteci o anları paylaştı 05.04.2025 | 14:09

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY