Hindistan ve Nepal’de şiddetli yağış ve fırtına: 92 ölü | Video
Hindistan ve Nepal’de etkili olan şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle toplam 92 kişi hayatını kaybetti.
Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD), çarşamba günü ülkenin doğu ve orta kesiminde gök gürültülü fırtınalar nedeniyle uyarı yayınlamıştı. Ülkede şiddetli yağış ve fırtınanın cumartesi gününe kadar devam etmesi bekleniyor.
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