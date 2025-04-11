Hindistan ve Nepal’de şiddetli yağış ve fırtına: 92 ölü | Video 11.04.2025 | 10:48 Hindistan ve Nepal’de etkili olan şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle toplam 92 kişi hayatını kaybetti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Hindistan ve Nepal'in bazı bölgelerinde çarşamba gününden bu yana etkili olan şiddetli yağışlar sel felaketine yol açtı. Hindistan'ın Bihar eyaletinde şiddetli yağışlar nedeniyle en az 64 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamaya göre Uttar Pradesh eyaletinde de en az 20 kişinin öldüğü bildirildi. Komşu ülke Nepal'de ise Ulusal Afet Dairesi yetkililerinin açıklamasına göre yıldırım düşmeleri ve şiddetli yağışlar nedeniyle en az 8 kişi hayatını kaybetti.Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD), çarşamba günü ülkenin doğu ve orta kesiminde gök gürültülü fırtınalar nedeniyle uyarı yayınlamıştı. Ülkede şiddetli yağış ve fırtınanın cumartesi gününe kadar devam etmesi bekleniyor.