Hindistan'da 4 katlı bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var | Video

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de 4 katlı bir binanın çökmesi sonucu enkaz altında kalanların olduğu bildirildi.

Hindustan Times'daki habere göre, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de 4 katlı bir binanın çökmesi sonucu enkaz altında kalanların olduğu bildirildi.