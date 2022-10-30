Video Dünya Hindistan’da asma köprü çöktü: En az 32 ölü | Video
Hindistan’da asma köprü çöktü: En az 32 ölü | Video

Hindistan’da asma köprü çöktü: En az 32 ölü | Video

30.10.2022 | 18:56

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Hindistan’ın Gujarat eyaletinde üzerinde yüzlerce kişinin bulunduğu asma köprünün çökmesi sonucu en az 32 kişi hayatını kaybetti.

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Hindistan'ın Gujarat eyaletinde yer alan Morbi kentindeki Machchhu Nehri üzerindeki asma köprü çöktü. Yerel basın çökme anında köprüde tahminen 400'den fazla kişinin bulunduğu açıkladı. Kurbanların götürüldüğü devlet hastanesinin üst düzey yöneticisi Amit Jhala yaptığı açıklamada, "32 kişinin hayatını kaybettiğini, birçoğunun nehirden kurtarıldığını ve bazılarının hala kayıp olduğunu doğrulayabiliriz" dedi.

Onlarca kişinin yaralandığı kazada, kaybolanları arama çalışmaları devam ediyor. Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Başbakan Narendra Modi'nin kurtarma operasyonları için ekiplerin acil olarak seferber edilmesini istediği belirtilerek, durumun yakından takip edildiği ve olaydan etkilenenlere mümkün olan tüm yardımın yapılacağı ifade edildi. Çevredekiler tarafından kaydedilen görüntülerde, insanların çöken köprüye tutunarak yardım çığlığı attığı, bazılarının ise suya düştüğü görüldü.

KÖPRÜ 26 EKİM'DE YENİDEN AÇILMIŞTI
230 metre uzunluğundaki köprünün 19. yüzyılda İngiliz yönetimi sırasında inşa edildiği ve 6 aylık tadilatın ardından 26 Ekim'de yeniden kullanıma açıldığı belirtildi.

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