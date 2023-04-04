Hindistan'da çığ düştü: 6 ölü! | Video
Hindistan'ın Sikkim eyaletinde meydana gelen çığ düşmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.
Dünyanın üçüncü en yüksek dağı olan Khangchendzonga Dağı'nın altında yer alan Sikkim'e her yıl binlerce turist akın ediyor.
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