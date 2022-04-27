Video Dünya Hindistan’da dini törende 11 kişi elektrik akımına kapılarak öldü | Video
Hindistan’da dini törende 11 kişi elektrik akımına kapılarak öldü | Video

Hindistan’da dini törende 11 kişi elektrik akımına kapılarak öldü | Video

27.04.2022 | 12:32

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Hindistan’da düzenlenen bir dini tören sırasında elektrik akımına kapılan 11 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

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Hindistan'ın güneyindeki Tamil Nadu eyaletine bağlı Thanjavur kentinde düzenlenen dini tören sırasında tapınak arabasının yüksek gerilim hattı ile temas etmesi faciaya yol açtı. Polis tarafından yapılan açıklamaya göre, elektrik akımına kapılan 2'si çocuk 11 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi ise yaralandı. Yetkililer, yaralılardan bazılarının durumunun kritik olduğunu ve can kaybı sayısının artabileceğini belirtti.

Polis yaptığı açıklamada, dini törenler sırasında bölgedeki yüksek gerilim hattında elektriğin kesildiğini, ancak dün gerçekleştirilen törende tapınak arabasının yüksek gerilim hattına ulaşacak kadar yüksek olmaması nedeniyle elektriğin kesilmediğini kaydetti. Ancak, yapılan süslemeler nedeniyle tapınak arabasının yüksekliğinin arttığı bu nedenle yüksek gerilim hattıyla temas ederek elektrik akımına kapıldığı ifade edildi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, hayatını kaybedenlerin yakınlarına baş sağlığı dileyerek, ölenlerin ailelerine yaklaşık 2 bin 600 dolarlık yardım sözü verdi. Olayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı.

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