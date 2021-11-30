Video Dünya Hindistan'da düğünde yangın çıktı! Konuklar yangına rağmen yemek yemeye devam etti | Video
Hindistan'da düğünde yangın çıktı! Konuklar yangına rağmen yemek yemeye devam etti | Video

Hindistan'da düğünde yangın çıktı! Konuklar yangına rağmen yemek yemeye devam etti | Video

30.11.2021 | 10:49

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Hindistan’da düğünde yangın çıktı! Konuklar yangına rağmen yemek yemeye devam etti | Video 00:27
Hindistan'da düğünde yangın çıktı! Konuklar yangına rağmen yemek yemeye devam etti | Video 30.11.2021 | 10:49
İngiliz F-35 uçağının Akdeniz’e düşme anı yayınlandı | Video 00:15
İngiliz F-35 uçağının Akdeniz’e düşme anı yayınlandı | Video 30.11.2021 | 08:49
Çekya Devlet Başkanı Zeman’ın törene kabin içinde katılması gündem oldu | Video 01:25
Çekya Devlet Başkanı Zeman’ın törene kabin içinde katılması gündem oldu | Video 29.11.2021 | 15:08
La Palma’daki yanardağda yeni lav çatlakları oluştu | Video 03:27
La Palma'daki yanardağda yeni lav çatlakları oluştu | Video 29.11.2021 | 13:51
Karantinadayken kaldığı otel odasını ateşe verdi | Video 01:13
Karantinadayken kaldığı otel odasını ateşe verdi | Video 29.11.2021 | 13:12
ABD’de inanılmaz olay! Guatemala’dan ABD’ye, uçağın iniş takımlarında geldi | Video 00:24
ABD'de inanılmaz olay! Guatemala’dan ABD’ye, uçağın iniş takımlarında geldi | Video 29.11.2021 | 09:03
Son dakika! Peru’da 7.5 büyüklüğünde deprem | Video 01:17
Son dakika! Peru’da 7.5 büyüklüğünde deprem | Video 28.11.2021 | 15:06
Burkina Faso’da halk artan terör saldırıları nedeniyle hükümeti protesto etti | Video 01:51
Burkina Faso’da halk artan terör saldırıları nedeniyle hükümeti protesto etti | Video 28.11.2021 | 08:50
Kuzey İrlanda’yı Arwen fırtınası vurdu: 1 ölü 01:28
Kuzey İrlanda'yı Arwen fırtınası vurdu: 1 ölü 27.11.2021 | 13:58
La Palma’da yanardağ kabusu sürüyor | Video 00:45
La Palma'da yanardağ kabusu sürüyor | Video 26.11.2021 | 15:48
Fransız balıkçılar Manş Denizi’ndeki limanları ablukaya aldı | Video 02:09
Fransız balıkçılar Manş Denizi’ndeki limanları ablukaya aldı | Video 26.11.2021 | 15:13
’Hayalet tarafından itilen bardak’ videosu kısa sürede viral oldu | Video 00:17
'Hayalet tarafından itilen bardak' videosu kısa sürede viral oldu | Video 26.11.2021 | 12:05
NASA ve ESA’dan açıklama bekleniyor! Güneş’in yakınında görüldü | Video 00:11
NASA ve ESA'dan açıklama bekleniyor! Güneş'in yakınında görüldü | Video 26.11.2021 | 09:19
Almanya’da Deutsche Bahn skandalı! Milyarlarca euroluk dolandırıcılık ortaya çıktı 03:00
Almanya’da Deutsche Bahn skandalı! Milyarlarca euroluk dolandırıcılık ortaya çıktı 26.11.2021 | 01:36
Yaklaşık 200 göçmenin Belarus’tan Polonya’ya geçme girişimine müdahale | Video 01:36
Yaklaşık 200 göçmenin Belarus'tan Polonya'ya geçme girişimine müdahale | Video 25.11.2021 | 14:47
Rusya’da kömür madeninde yangın: 1 ölü, 236 işçi kurtarıldı | Video 00:54
Rusya’da kömür madeninde yangın: 1 ölü, 236 işçi kurtarıldı | Video 25.11.2021 | 13:12
Fransa’dan İngiltere’ye gitmek isteyen göçmen teknesi battı. En az 33 kişi hayatını kaybetti | Video 01:19
Fransa'dan İngiltere'ye gitmek isteyen göçmen teknesi battı. En az 33 kişi hayatını kaybetti | Video 25.11.2021 | 12:51
Maket sandığı timsahın saldırısına uğradı! Dehşet dolu anlar kamerada | Video 00:46
Maket sandığı timsahın saldırısına uğradı! Dehşet dolu anlar kamerada | Video 25.11.2021 | 09:30
İsrail güçleri, Kudüs’te Filistinlilere saldırdı: 63 yaralı | Video 02:41
İsrail güçleri, Kudüs'te Filistinlilere saldırdı: 63 yaralı | Video 25.11.2021 | 08:52
İngiltere’de plastik fabrikasında dev yangın | Video 00:30
İngiltere'de plastik fabrikasında dev yangın | Video 25.11.2021 | 08:52

Hindistan’ın Maharaştra eyaletinde düğün sırasında çıkan yangına rağmen yemek yemeye devam eden iki adam, sosyal medyada gündem oldu.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Hindistan'ın Maharaştra eyaletine bağlı Thane kentindeki Ansari isimli düğün salonunda yangın çıktı. Düğün yangın nedeniyle yarıda kesilirken, konuklar salonu hızla terk etti. Düğündeki kargaşa ve paniğe aldırış etmeyen iki kişinin ise yangına rağmen yemek yemeye devam etmesi sosyal medyanın gündemine oturdu.

Yangının düğün sırasında atılan havai fişekler nedeniyle çıktığı ve 4 itfaiye aracı ile müdahale edildiği ifade edilirken, yangında 6 motorun ve düğün salonundaki dekorasyonun zarar gördüğü aktarıldı. Yangında ölen ya da yaralanın olmadığı açıklandı.

Sosyal medya kullanıcıları, söz konusu adamları tam bir yemek sever olarak nitelendirdi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA