Video Dünya Hindistan'da feci kaza! Otobüs yayaların arasına böyle daldı! 7 ölü, 49 yaralı | Video
Hindistan'da feci kaza! Otobüs yayaların arasına böyle daldı! 7 ölü, 49 yaralı | Video

Hindistan'da feci kaza! Otobüs yayaların arasına böyle daldı! 7 ölü, 49 yaralı | Video

10.12.2024 | 13:13

Hindistan'ın Mumbai şehrinde kontrolünü kaybeden otobüs yaya yoluna girdi. Yaşanan feci kaza sonucunda şu ana kadar 7 kişi hayatını kaybetti, 49 kişi yaralandı.

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