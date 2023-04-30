Hindistan'da gaz sızıntısı: 11 ölü | Video
Hindistan'ın Ludhiana kentindeki bir süt fabrikasında meydana gelen gaz sızıntısı nedeniyle 11 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi ise hastaneye kaldırıldı.
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