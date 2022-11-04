Video Dünya Hindistan'da hava kirliliği okulları tatil ettirdi | Video
Hindistan'da hava kirliliği okulları tatil ettirdi | Video

Hindistan'da hava kirliliği okulları tatil ettirdi | Video

04.11.2022 | 16:35

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Hindistan’da hava kirliliği okulları tatil ettirdi | Video 01:52
Hindistan'da hava kirliliği okulları tatil ettirdi | Video 04.11.2022 | 16:35
İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi’ni füzelerle vurdu | Video 03:15
İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'ni füzelerle vurdu | Video 04.11.2022 | 13:02
Pakistan’da eski Başbakan Khan’ın partisi ülke genelinde protesto kararı aldı | Video 01:34
Pakistan'da eski Başbakan Khan'ın partisi ülke genelinde protesto kararı aldı | Video 04.11.2022 | 12:29
Fransa’da aşırı sağcı milletvekili, siyahi vekilin sözünü “Afrika’ya dönsün” diyerek kesti | Video 01:09
Fransa’da aşırı sağcı milletvekili, siyahi vekilin sözünü “Afrika'ya dönsün” diyerek kesti | Video 04.11.2022 | 12:29
Meksika’da 18 araç birbirine girdi: 3 ölü, 15 yaralı | Video 01:44
Meksika’da 18 araç birbirine girdi: 3 ölü, 15 yaralı | Video 04.11.2022 | 10:26
Meksika’da 18 araç birbirine girdi, bazı araçlar alev aldı! 3 ölü, 15 yaralı | Video 01:44
Meksika’da 18 araç birbirine girdi, bazı araçlar alev aldı! 3 ölü, 15 yaralı | Video 04.11.2022 | 10:35
Meksika’da renkli ekmekten yapılan mozaik resim Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi | Video 01:19
Meksika’da renkli ekmekten yapılan mozaik resim Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi | Video 04.11.2022 | 08:52
NATO Sekreteri Stoltenberg: Türkiye dünya gıda krizini önledi | Video 26:34
NATO Sekreteri Stoltenberg: Türkiye dünya gıda krizini önledi | Video 03.11.2022 | 20:54
Son Dakika: Pakistan eski Başbakanı İmran Han’a silahlı saldırı! Bacağından vuruldu! Dehşet anları kamerada | Video 00:11
Son Dakika: Pakistan eski Başbakanı İmran Han'a silahlı saldırı! Bacağından vuruldu! Dehşet anları kamerada | Video 03.11.2022 | 15:39
Son Dakika: İmran Han’a suikast girişiminde bulunuldu! Gazeteci Fakhar Ur Rehman’dan canlı yayında açıklamalar | Video 05:35
Son Dakika: İmran Han’a suikast girişiminde bulunuldu! Gazeteci Fakhar Ur Rehman'dan canlı yayında açıklamalar | Video 03.11.2022 | 15:38
İmran Khan’a suikast! İşte İmran Khan suikast görüntüleri | Video 01:09
İmran Khan'a suikast! İşte İmran Khan suikast görüntüleri | Video 03.11.2022 | 15:31
Son Dakika: Pakistan’ın eski başbakanı İmran Han’a suikast girişimi! Dr. Kemal Olçar önemli açıklamalarda bulundu | Video 01:44
Son Dakika: Pakistan'ın eski başbakanı İmran Han’a suikast girişimi! Dr. Kemal Olçar önemli açıklamalarda bulundu | Video 03.11.2022 | 15:24
SON DAKİKA! İmran Han’a suikast girişimi! Bacağından yaralandı! İşte ilk görüntüler | Video 00:22
SON DAKİKA! İmran Han'a suikast girişimi! Bacağından yaralandı! İşte ilk görüntüler | Video 03.11.2022 | 14:47
Brezilya’da yol kapatan Bolsonaro destekçilerinin arasına araç daldı | Video 00:11
Brezilya'da yol kapatan Bolsonaro destekçilerinin arasına araç daldı | Video 03.11.2022 | 13:48
Yunanistan’ın yeni oyunu: İşkence timi! Göçmenlere yapılan zulmün perde arkası | Video 01:35
Yunanistan'ın yeni oyunu: İşkence timi! Göçmenlere yapılan zulmün perde arkası | Video 03.11.2022 | 12:51
İsrail güçleri Kudüs yakınlarında bir Filistinliyi öldürdü | Video 00:55
İsrail güçleri Kudüs yakınlarında bir Filistinliyi öldürdü | Video 03.11.2022 | 12:10
Azerbaycan ordusunun İran sınırındaki tatbikatı devam ediyor | Video 01:00
Azerbaycan ordusunun İran sınırındaki tatbikatı devam ediyor | Video 03.11.2022 | 10:37
Brezilya’da seçimleri kaybeden Bolsonaro’dan barikatları kaldırın çağrısı | Video 02:40
Brezilya'da seçimleri kaybeden Bolsonaro'dan "barikatları kaldırın" çağrısı | Video 03.11.2022 | 09:55
Meksika’da kaza yapan tırı yağmaladılar | Video 01:35
Meksika’da kaza yapan tırı yağmaladılar | Video 03.11.2022 | 08:36
Bosnalı Sırp muhalifler seçim sonuçlarını protesto etti | Video 00:15
Bosnalı Sırp muhalifler seçim sonuçlarını protesto etti | Video 03.11.2022 | 08:36

Hindistan'ın Delhi bölgesinde hava kalitesi indeksinin 400'ün üzerine çıkarak "tehlikeli" seviyeye yükselmesiyle ilkokullarda eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Hindistan, anız yakımı ve araç emisyonlarının yol açtığı hava kirliliğiyle boğuşuyor. Ülkenin 12 kentinde hava kalitesi indeksi (AQI) 400'ün üzerine çıkarak "tehlikeli" seviyeye yükseldi. Hava kalitesi indeksinin bugün 470'i aştığı Delhi'de ilkokulların tatil edilmesine karar verildi. Delhi Başbakanı Arvind Kejriwal düzenlediği basın toplantısında son birkaç gün içinde hava kalitesinde düşüşe aşırı anız yakılmasının yol açtığını belirterek, "Kirlilik durumunu kontrol etmek için tüm adımları atıyoruz. Yarından itibaren Delhi'deki tüm ilkokulları kapatıyoruz. Bu suçlamanın değil, soruna çözüm bulma zamanıdır. Bu kadar hassas bir konuda siyaset yapılmamalı" ifadelerini kullandı.

Ortaokul ve liselerin açık kalacağını söyleyen Kejriwal, açık kalan okullarda açık hava etkinliklerine izin verilmeyeceğini vurguladı. Kejriwal dizel araçların trafiğe çıkışına kısıtlamalar getirildiğini, ayrıca hava kirliliği nedeniyle trafikte araç sayısının azaltılması amacıyla yeniden tek-çift plaka uygulamasına geçilebileceğini belirtti.

Hava kirliliği seviyesini gösteren hava kalitesi indeksi değerleri 0-50 aralığında "iyi", 51-100 "orta", 101-150 "hassas", 151-200 "sağlıksız", 201-300 "kötü" ve 301-500 aralığında "tehlikeli" olarak sınıflandırılıyor.

Çiftçilerin yaktığı anız, her yıl Hindistan'da hava kirliliği seviyesini kötüleştirirken, başkent Yeni Delhi dünyanın en kirli şehirleri arasında yer alıyor.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA