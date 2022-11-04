Hindistan'da hava kirliliği okulları tatil ettirdi | Video

Hindistan'ın Delhi bölgesinde hava kalitesi indeksinin 400'ün üzerine çıkarak "tehlikeli" seviyeye yükselmesiyle ilkokullarda eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı.

Hindistan, anız yakımı ve araç emisyonlarının yol açtığı hava kirliliğiyle boğuşuyor. Ülkenin 12 kentinde hava kalitesi indeksi (AQI) 400'ün üzerine çıkarak "tehlikeli" seviyeye yükseldi. Hava kalitesi indeksinin bugün 470'i aştığı Delhi'de ilkokulların tatil edilmesine karar verildi. Delhi Başbakanı Arvind Kejriwal düzenlediği basın toplantısında son birkaç gün içinde hava kalitesinde düşüşe aşırı anız yakılmasının yol açtığını belirterek, "Kirlilik durumunu kontrol etmek için tüm adımları atıyoruz. Yarından itibaren Delhi'deki tüm ilkokulları kapatıyoruz. Bu suçlamanın değil, soruna çözüm bulma zamanıdır. Bu kadar hassas bir konuda siyaset yapılmamalı" ifadelerini kullandı.

Ortaokul ve liselerin açık kalacağını söyleyen Kejriwal, açık kalan okullarda açık hava etkinliklerine izin verilmeyeceğini vurguladı. Kejriwal dizel araçların trafiğe çıkışına kısıtlamalar getirildiğini, ayrıca hava kirliliği nedeniyle trafikte araç sayısının azaltılması amacıyla yeniden tek-çift plaka uygulamasına geçilebileceğini belirtti.

Hava kirliliği seviyesini gösteren hava kalitesi indeksi değerleri 0-50 aralığında "iyi", 51-100 "orta", 101-150 "hassas", 151-200 "sağlıksız", 201-300 "kötü" ve 301-500 aralığında "tehlikeli" olarak sınıflandırılıyor.

Çiftçilerin yaktığı anız, her yıl Hindistan'da hava kirliliği seviyesini kötüleştirirken, başkent Yeni Delhi dünyanın en kirli şehirleri arasında yer alıyor.