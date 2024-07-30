Hindistan'da heyelan faciası: 36 ölü | Video
Hindistan'ın Kerala eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymaları sonucu 36 kişi hayatını kaybetti.
Hindistan Başbakanı Narendra Modi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Wayanad'ın bazı bölgelerinde heyelanlar yaşanıyor. Dualarım yaralılar ve sevdiklerini kaybedenler birlikte. Kurtarma operasyonları devam ediyor" ifadelerini kullandı. Modi, Kerala Eyaleti Başbakanı Pinarayi Vijayan ile iletişime geçtiğini, mümkün olan her türlü yardım konusunda eyalete destek vereceklerini belirtti.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:18
Hindistan'da heyelan faciası: 36 ölü | Video 30.07.2024 | 10:40
03:18
Hindistan'da heyelan faciası: 36 ölü | Video 30.07.2024 | 10:43
01:06
Rusya’da tren raydan çıktı: 100 yaralı | Video 29.07.2024 | 15:46
02:53
00:57
70 yaşında spora başlayan kadın, sosyal medyada fenomen oldu | Video 29.07.2024 | 10:32
06:25
İran’ın yeni Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan mazbatasını aldı | Video 28.07.2024 | 14:09
01:11
Gazze’de can kaybı 39 bin 324’e yükseldi | Video 28.07.2024 | 12:33
01:08
02:15
00:32
Yunan medyasında Kıbrıs hazımsızlığı! Alman kanala ateş püskürdüler... 27.07.2024 | 12:58
00:47
00:34
Fransa'da yüksek hızlı tren ağına sabotaj saldırıları | Video 26.07.2024 | 14:18
00:07
06:11
ABD Başkan Yardımcısı Harris, İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüştü | Video 26.07.2024 | 08:42
13:30
04:22
Avusturalya'da batan gemi enkazı 55 yıl sonra bulundu | Video 25.07.2024 | 14:27
04:02
Tayvan'ı Gaemi Tayfunu vurdu: 3 ölü, 9 kayıp | Video 25.07.2024 | 13:21
02:49
Filipinler’i vuran Gaemi Tayfunu’nda can kaybı 21’e yükseldi | Video 25.07.2024 | 12:52
00:25
Netanyahu'ya Washington'daki otelinde şok | Video 25.07.2024 | 13:06