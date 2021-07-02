Video Dünya Hindistan'da koronavirüs salgınında can kaybı 400 bini aştı | Video

Hindistan'da koronavirüs salgınında can kaybı 400 bini aştı | Video

Hindistan'da koronavirüs salgınında can kaybı 400 bini aştı | Video
02.07.2021 | 13:24

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Hindistan'da korona virüs salgınında son 24 saatte 853 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 400 bin 312'ye yükseldi.

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Korona virüsten en kötü etkilenen ülkelerden Hindistan'da salgınla mücadele devam ediyor. Hindistan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre ülke genelinde son 24 saatte 46 bin 617 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 30 milyon 458 bin 251'e yükseldi. Son 24 saatte 853 kişi ise virüse yenik düşerken, toplam can kaybı 400 bini aşarak 400 bin 321'ye ulaştı. Yaklaşık 1.4 milyar nüfuslu Hindistan, ABD ve Brezilya'dan sonra salgında 400 binden fazla ölüm kaydedilen 3. ülke oldu. Ülkedeki sağlık uzmanları ise açıklanan verilerin çok daha yüksek olduğunu ifade etti. Uzmanlar, nisan ve mayıs aylarında hastanelerin dışında tedavi ve test için beklerken sayısız hastanın hayatını kaybettiğini vurguladı. Hindistan, dünya
genelinde en çok vakanın tespit edildiği 2., en çok ölümün kaydedildiği 3. ülke konumunda bulunuyor.

AŞILANANLARIN ORANI HENÜZ YÜZDE 5'E BİLE ULAŞMADI
Mayıs ayında günlük vaka sayısının 400 bini geçtiği ülkede vaka sayısındaki düşüş sürüyor. Ancak vakaların düşmesine rağmen uzmanlar, nüfusun yüzde 5'inden daha azının tamamen aşılanmış olması nedeniyle Hindistan'ın yeni bir virüs dalgası riski altında olabileceği konusunda uyarıda bulunuyor. Yetkililer aşılamayı hızlandırmaya çalışırken, Sağlık Bakanı Harsh Vardhan temmuz ayında hükümet tarafından 120 milyon doz aşının kullanıma sunulacağını belirtti.

Hindistan'da şu ana kadar aşılama programında yaklaşık 340 milyon 80 bin doz aşı yapıldı.

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