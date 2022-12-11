Video Dünya Hindistan’da Mandous Kasırgası: 4 ölü | Video
Hindistan’da Mandous Kasırgası: 4 ölü | Video

Hindistan’da Mandous Kasırgası: 4 ölü | Video

11.12.2022 | 08:31

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Hindistan’ın güneyini vuran Mandous Kasırgası nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletinde bugün etkili olan Mandous Kasırgası saatte 75 kilometre hıza ulaşan kuvvetli rüzgar ve yoğun yağışa neden olarak bölgede elektrik kesintilerine, çok sayıda yapının zarar görmesine ve yüzlerce ağacın devrilmesine yol açtı. Kasırganın yol açtığı yıkımda Tamil Nadu eyaletinde 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Tamil Nadu eyaletinin Başbakanı Muthuvel Stalin yaptığı açıklamada, kasırga sonucu eyalet genelinde 185 ev ve kulübede hasar meydana geldiğini ve sadece eyaletin başkenti Chennai'de 400 ağacın yıkıldığını belirtti. Başbakan Muthuvel Stalin ayrıca eyalet genelinde hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü belirtirken afet yardım ekiplerinin de aralarında bulunduğu 25 bin kişinin kasırgadan etkilenen bölgedeki yardım çalışmalarına katıldığını söyledi.

Kasırganın eyaletteki farklı bölgelerde de yüzlerce ağacın yıkılmasına yol açtığı, sahil kesimlerindeki balıkçı teknelerine zarar verdiği ve bazı küçük yapılardaki teneke çatıların şiddetli rüzgarda uçtuğu ifade ediliyor. Başkent Chennai Havaalanında ise 13 iç hat ve 3 dış hat olma üzere toplam 16 uçuşun iptal edildiği belirtiliyor.

Afet bölgesinde Tamil Nadu hükümeti tarafından barınak olarak da hizmet veren 5 bin yardım noktasının kurulduğu ve şu ana kadar evlerinden tahliye edilen 9 bin vatandaşın barınaklara yerleştirildiği bildiriliyor.

Hindistan Meteoroloji Departmanı tarafından yapılan açıklamada Mandous Kasırgası'nın karada yol aldığı sürece zayıfladığı ve güneybatı yönünde ilerlemeye devam ettiği ifade edildi.

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