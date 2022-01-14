Hindistan’da pazara bırakılan çantadan bomba çıktı | Video

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Hindistan’da çiçek pazarına bırakılan çanta içindeki bomba, polis tarafından etkisiz hale getirildi.
Hindistan'da bir çiçek pazarında bulunan çantanın içinden 3 kilogramlık bomba çıktı. Çiçekçilerin sabah polisi araması üzerine olay yerine çok sayıda polis, bomba imha ekibi ve itfaiye geldi. Polis ekipleri çantanın bulunduğu alandaki insanları uzaklaştırırken, çantada el yapımı bomba (EYB) bulundu. Ulusal Güvenlik Görevlileri (NSG) ve Delhi emniyeti özel birimleri de olay yerine çağrılırken, bomba kazılan derin çukurun içerisine konarak imha edildi.
Delhi polisi, özel ekiplerin araştırmalarını sürdürdüğünü ifade etti. Polis 26 Ocak Hindistan Cumhuriyet Bayramı kutlamaları öncesinde gerçekleşen eylemin bir terör girişimi olduğundan şüphelenildiğini belirtirken, zanlının izini sürmek için güvenlik kamerası görüntülerinin incelemeye alındığı aktarıldı.