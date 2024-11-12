Hindistan’da petrol rafinerisinde yangın: 1 ölü, 2 yaralı | Video
Hindistan’da petrol rafinerisinde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
Hindistan'ın Gujarat eyaletinde yer alan Vadodara kentinde Indian Oil Corporation'a ait petrol rafinerisinde yangın çıktı. Polis, yangında 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin de yaralandığını açıkladı.
Yetkililer, yerel saatle 15.30'da bir benzin depolama tankında yangın çıktığını ve yangının ikinci bir tanka sıçradığını aktararak, petrol rafinerisinin faaliyetlerinin yangından etkilenmediğini ifade etti.
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