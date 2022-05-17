Video Dünya Hindistan'da sel: 8 ölü | Video
Hindistan'da sel: 8 ölü | Video

Hindistan'da sel: 8 ölü | Video

17.05.2022 | 12:48

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Hindistan'ın Assam eyaletinde meydana gelen selde 8 kişi hayatını kaybetti.

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Güney Asya ülkesi Hindistan'ın kuzeydoğu eyaleti Assam'da etkili olan aralıksız yağışlar nedeniyle sel meydana geldi. Selde 8 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda yerleşim alanı da hasar aldı. Assam Dima Hasao bölgesinden bir yetkili, bölgede sel nedeniyle tren seferlerinin çalışmadığını ve bölgede yaşayan 200 bin kişinin sel ve toprak kayması sebebiyle eyalete giriş ve çıkışlarının engellendiğini açıkladı. Hindistan Meteoroloji Müdürlüğü, önümüzdeki 4 gün boyunca şiddetli yağışların devam edeceğini konusunda ise uyardı.

Hindistan'ın Uttarkand eyaletinde de 2020 yılında meydana gelen selde 200 kişi hayatını kaybetmişti.

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