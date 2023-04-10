Hindistan’da tapınağın üzerine ağaç devrildi: 7 ölü, 30 yaralı | Video
Hindistan’ın Maharashtra eyaletinde bir tapınağın üzerine ağaç devrilmesi sonucu 7 kişinin öldüğü, en az 30 kişinin yaralandığı belirtildi.
Maharashtra Eyalet Başbakan Yardımcısı Devendra Fadnavis, ölenlerin yakınlarına başsağlığı dileyerek hükümetin ailelere tazminat ödeyeceğini duyurdu.
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