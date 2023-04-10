Video Dünya Hindistan’da tapınağın üzerine ağaç devrildi: 7 ölü, 30 yaralı | Video
Hindistan’da tapınağın üzerine ağaç devrildi: 7 ölü, 30 yaralı | Video

Hindistan’da tapınağın üzerine ağaç devrildi: 7 ölü, 30 yaralı | Video

10.04.2023 | 16:50

Hindistan’ın Maharashtra eyaletinde bir tapınağın üzerine ağaç devrilmesi sonucu 7 kişinin öldüğü, en az 30 kişinin yaralandığı belirtildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Hindistan'ın Maharashtra eyaletindeki Akola bölgesinde dün gece saatlerinde ayin sırasında şiddetli rüzgar nedeniyle bir tapınaktaki teneke yapının üzerine 100 yıllık ağaç devrildi. Yapının altında kalanlar çevredekiler ve görevliler tarafından çıkarıldı. Polis tarafından yapılan açıklamada, olayda 7 kişinin hayatını kaybettiği, en az 30 kişinin ise yaralandığı ifade edildi. Yaralıların tedavi edilmek üzere çevredeki bir hastaneye kaldırıldığı 5'inin durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Maharashtra Eyalet Başbakan Yardımcısı Devendra Fadnavis, ölenlerin yakınlarına başsağlığı dileyerek hükümetin ailelere tazminat ödeyeceğini duyurdu.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Hindistan’da tapınağın üzerine ağaç devrildi: 7 ölü, 30 yaralı | Video 00:20
Hindistan’da tapınağın üzerine ağaç devrildi: 7 ölü, 30 yaralı | Video 10.04.2023 | 16:50
Fransa’nın Marsilya kentinde bir anda çöken binada cansız bedenlere ulaşıldı | Video 00:27
Fransa'nın Marsilya kentinde bir anda çöken binada cansız bedenlere ulaşıldı | Video 10.04.2023 | 13:46
Düğünde panik! Gelin 5 saniyede 4 el ateş ettikten sonra kayıplara karıştı | Video 00:27
Düğünde panik! Gelin 5 saniyede 4 el ateş ettikten sonra kayıplara karıştı | Video 10.04.2023 | 11:23
İran’da 66 kız öğrenci daha zehirlendi! 3 ayda 5 binden fazla öğrenci zehirlendi | Video 02:00
İran’da 66 kız öğrenci daha zehirlendi! 3 ayda 5 binden fazla öğrenci zehirlendi | Video 10.04.2023 | 10:14
Meksika’da ağaç devrilmesi sonucu 1 bebek öldü, 12 kişi yaralandı | Video 01:34
Meksika’da ağaç devrilmesi sonucu 1 bebek öldü, 12 kişi yaralandı | Video 09.04.2023 | 00:03
Tayvan’da kamyonun sıkıştırdığı araç kağıt gibi ezildi | Video 00:37
Tayvan’da kamyonun sıkıştırdığı araç kağıt gibi ezildi | Video 08.04.2023 | 16:42
Batı Şeria’da silahlı saldırı: 2 İsrailli öldü | Video 01:22
Batı Şeria'da silahlı saldırı: 2 İsrailli öldü | Video 07.04.2023 | 13:57
İsrail güçleri, Mescid-i Aksa’ya girmek isteyen Filistinlilere saldırdı | Video 01:02
İsrail güçleri, Mescid-i Aksa’ya girmek isteyen Filistinlilere saldırdı | Video 07.04.2023 | 10:50
Paris’te grevdeki kanalizasyon çalışanları belediyenin önüne fare ölüleri yığdı! | Video 01:26
Paris'te grevdeki kanalizasyon çalışanları belediyenin önüne fare ölüleri yığdı! | Video 06.04.2023 | 13:27
ABD polisi direksiyondaki şüphelinin arkasından kurşun yağdırdı | Video 05:07
ABD polisi direksiyondaki şüphelinin arkasından kurşun yağdırdı | Video 06.04.2023 | 12:43
İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa’ya düzenlediği 3’üncü baskında 6 kişi yaralandı | Video 03:13
İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa’ya düzenlediği 3’üncü baskında 6 kişi yaralandı | Video 06.04.2023 | 09:22
İsrail polisinden Mescid-i Aksa’ya çirkin saldırı! Görüntüler dünyayı ayağa kaldırdı! | Video 00:15
İsrail polisinden Mescid-i Aksa'ya çirkin saldırı! Görüntüler dünyayı ayağa kaldırdı! | Video 06.04.2023 | 09:32
Gelinin eski sevgilisinin intikamı: Düğün hediyesi ortalığı savaş alanına çevirdi! Damat ve kardeşi öldü | Video 00:19
Gelinin eski sevgilisinin intikamı: Düğün hediyesi ortalığı savaş alanına çevirdi! Damat ve kardeşi öldü | Video 05.04.2023 | 14:07
Berlin’de şaşırtan görüntü: Kiralık ev için metrelerce kuyruk oluştu! | Video 00:09
Berlin'de şaşırtan görüntü: Kiralık ev için metrelerce kuyruk oluştu! | Video 05.04.2023 | 13:09
Hindistan’da çığ düştü: 6 ölü! | Video 01:10
Hindistan'da çığ düştü: 6 ölü! | Video 04.04.2023 | 14:39
Bugün hakim karşısına çıkacak olan Trump tutuklanacak mı? | Video 01:47
Bugün hakim karşısına çıkacak olan Trump tutuklanacak mı? | Video 04.04.2023 | 10:52
Paris’te Eyfel Kulesi sayısı ikiye çıktı | Video 01:52
Paris’te Eyfel Kulesi sayısı ikiye çıktı | Video 03.04.2023 | 19:11
ABD’de yük treni raydan çıktı, vagonlar nehre devrildi | Video 00:16
ABD'de yük treni raydan çıktı, vagonlar nehre devrildi | Video 03.04.2023 | 12:41
Rusya’daki patlamanın yeni görüntüsü! Elinde TNT ile kafeye böyle girdi | Video 00:15
Rusya'daki patlamanın yeni görüntüsü! Elinde TNT ile kafeye böyle girdi | Video 03.04.2023 | 12:58
ABD’de yük treni raydan çıktı, vagonlar nehre devrildi | Video 00:16
ABD'de yük treni raydan çıktı, vagonlar nehre devrildi | Video 03.04.2023 | 12:52

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA