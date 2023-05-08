Hindistan’da tekne faciası: 16 ölü | Video
Hindistan’da bir teknenin alabora olması sonucu en az 16 kişi hayatını kaybetti.
Hindistan'ın Kerala eyaletinde yer alan Malappuram'da içerisinde yaklaşık 40 kişinin bulunduğu tekne alabora oldu. Kazada, en az 16 kişi boğularak hayatını kaybetti. Yetkililer, hayatını kaybedenlerden 12'sinin kimliğinin belirlendiğini ifade ederek, can kaybının artabileceğini açıkladı. Bölgede arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Hindistan Başbakanı Narendra Modi yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyerek, ailelere tazminat ödeneceğini açıkladı. Bölgede arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:24
ABD’de araç otobüs durağına daldı: 7 ölü, 6 yaralı | Video 08.05.2023 | 08:44
00:55
Hindistan’da tekne faciası: 16 ölü | Video 08.05.2023 | 08:44
00:38
Londra’daki monarşi karşıtı eylemde 52 gözaltı | Video 07.05.2023 | 15:16
01:08
Kanada’da orman yangınları 110 farklı noktada devam ediyor | Video 07.05.2023 | 13:11
08:03
Bir aydır hastanede yatan Berlusconi’den ilk mesaj | Video 07.05.2023 | 12:13
00:17
Roma’daki tarihi çeşmeye kömür bazlı sıvıyla saldırı | Video 07.05.2023 | 08:34
01:39
Rusya'da çıkan orman yangını barut deposuna sıçradı | Video 07.05.2023 | 08:33
01:01
İngiltere Kralı III. Charles'ın tacı takıldı | Video 06.05.2023 | 14:17
02:42
Son Dakika: Sudan'da büyükelçilik aracına silahlı saldırı! | Video 06.05.2023 | 14:11
06:08
Balkanlardan Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a büyük destek | Video 06.05.2023 | 13:04
02:46
00:30
Japonya’da 6.5 büyüklüğünde deprem | Video 05.05.2023 | 12:11
01:05
Sırbistan'da ikinci silahlı saldırı: 8 ölü | Video 05.05.2023 | 11:47
03:41
Japonya'da Türkiye’deki genel seçimler için oy verme işlemi başladı | Video 05.05.2023 | 10:00
01:12
Kiev üzerinde düşürülen İHA 4 katlı binada yangına neden oldu | Video 05.05.2023 | 08:35
01:56
Rusya'da orman yangını 13 eve sıçradı, 500 kişi tahliye edildi | Video 05.05.2023 | 08:35
01:11
İngiltere, Kral Charles'ın taç giyme törenine hazırlanıyor | Video 04.05.2023 | 22:45
01:20
04:35
SpaceX 56 Starlink uydusunu daha yörüngeye gönderdi | Video 04.05.2023 | 12:49
01:44
ABD’de polis, bir kadına araçta doğum yaptırdı | Video 04.05.2023 | 12:49